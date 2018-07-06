Чувственные поцелуи из фильмов, которые мы так любим (Видео)

В этом году, 6 июля – неофициальный праздник Всемирный день поцелуя мы решили отметить своей традиционной подборкой шикарных фильмов. Для тех, кто хочет немного романтики и красивых поцелуев мы выбрали самые яркие фильмы.

"Титаник"

Сцена поцелуя на корме корабля с момента выхода картины считается лучшей в истории кино. Стоя на корме "Титаник"а, который мчится навстречу своей гибели, окрыленные молодые Роуз и Джек сомкнули уста в поцелуе, который скрепит их любовь. Ради такого поцелуя стоит смотреть фильм.

"Грязные танцы"

Патрик Суэйзи в образе харизматичного хулигана покорил сердца миллионов. Семнадцатилетняя Бэби становится ученицей Джонни не только в танцах, но и в искусстве любви. Чувственная сцена в бунгало, где молодые люди двигаются и целуются в такт музыке – не оставит никого быть равнодушными.

"Человек-паук"

Супергеройская история про Питера Паркера, который ловко перепрыгивает с одного здания на другое благодаря способностям паука стала более лирической именно после сцены поцелуя. Красотка Мэри Джейн нежно поцеловала Паркера-паука под проливным дождем.

"Дневник памяти"

В этом фильме было много поцелуев. Все они не похожи один на другой. Но, все же, первенство стоит отдать сцене под проливным дождем, когда Ной и Элли через столько лет вновь встретились и поняли, что ничего не закончилось, а любовь жива.

"Перл Харбор"

Серьезный фильм с лирическими, нежными и чувственными моментами. Одним из таких можно считать поцелуи Дэнни и Эвелин. Красивая постельная цена на фоне военной ситуации, внезапного воскрешения возлюбленного делают фильм еще драматичнее.