Чувственные поцелуи из фильмов, которые мы так любим (Видео)
Новости культуры: 6 июля – Всемирный день поцелуев
В этом году, 6 июля – неофициальный праздник Всемирный день поцелуя мы решили отметить своей традиционной подборкой шикарных фильмов. Для тех, кто хочет немного романтики и красивых поцелуев мы выбрали самые яркие фильмы.
"Титаник"
Сцена поцелуя на корме корабля с момента выхода картины считается лучшей в истории кино. Стоя на корме "Титаник"а, который мчится навстречу своей гибели, окрыленные молодые Роуз и Джек сомкнули уста в поцелуе, который скрепит их любовь. Ради такого поцелуя стоит смотреть фильм.
"Грязные танцы"
Патрик Суэйзи в образе харизматичного хулигана покорил сердца миллионов. Семнадцатилетняя Бэби становится ученицей Джонни не только в танцах, но и в искусстве любви. Чувственная сцена в бунгало, где молодые люди двигаются и целуются в такт музыке – не оставит никого быть равнодушными.
"Человек-паук"
Супергеройская история про Питера Паркера, который ловко перепрыгивает с одного здания на другое благодаря способностям паука стала более лирической именно после сцены поцелуя. Красотка Мэри Джейн нежно поцеловала Паркера-паука под проливным дождем.
"Дневник памяти"
В этом фильме было много поцелуев. Все они не похожи один на другой. Но, все же, первенство стоит отдать сцене под проливным дождем, когда Ной и Элли через столько лет вновь встретились и поняли, что ничего не закончилось, а любовь жива.
"Перл Харбор"
Серьезный фильм с лирическими, нежными и чувственными моментами. Одним из таких можно считать поцелуи Дэнни и Эвелин. Красивая постельная цена на фоне военной ситуации, внезапного воскрешения возлюбленного делают фильм еще драматичнее.