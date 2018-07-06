Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов первой половины 2018 года

На данный момент в рейтинге 12 кинолент, но подборка будет обновляться по мере выхода новых картин. В перечень лучших хорроров 2018 года вошли такие фильмы, как "Аннигиляция" с Натали Портман в главной роли, "Тихое место" Джона Красински, постапокалиптический триллер "Бремя" с Мартином Фриманом и кровавая история о женской ярости - "Ад".

Также в рейтинге оказались фильмы "Паранормальное", "Истории призраков", "Реинкарнация", "Мохоки", "Мама и папа", "Мон мон мон монстры!", "Голодные Z" и "Месть".