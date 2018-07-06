https://telegraf.com.ua/files/2018/07/maxresdefault21-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4214619-sostavlen-reyting-luchshih-filmov-uzhasov-pervoy-polovinyi-2018-goda.html
Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов первой половины 2018 года
Новости культуры: Эксперты портала Vulture составили список лучших фильмов ужасов, вышедших в первой половине 2018 года.
На данный момент в рейтинге 12 кинолент, но подборка будет обновляться по мере выхода новых картин. В перечень лучших хорроров 2018 года вошли такие фильмы, как "Аннигиляция" с Натали Портман в главной роли, "Тихое место" Джона Красински, постапокалиптический триллер "Бремя" с Мартином Фриманом и кровавая история о женской ярости - "Ад".
Также в рейтинге оказались фильмы "Паранормальное", "Истории призраков", "Реинкарнация", "Мохоки", "Мама и папа", "Мон мон мон монстры!", "Голодные Z" и "Месть".
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