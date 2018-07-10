Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

Лиам Нисон присоединился к актерскому составу "Люди в черном 4"

Лиам Нисон
13:49 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Нисон сыграет в этой истории главу британского отделения MIB, которая располагается в Лондоне.

К актерскому составу фантастического экшена еще присоединились Лиам Нисон, Рейф Сполл и Кумэйл Нанджиани. Впрочем, сюжет "Людей в черном 4" пока не сообщается, но его события будут развиваться в Лондоне и следовать за группой новых персонажей, а не за дуэтом, как предыдущие фильмы франшизы. Нисон сыграет в этой истории главу британского отделения MIB, которая располагается в Лондоне, где начнутся события картины, пишет Deadline.

Детали о персонажах Сполла и Нанджиани также пока держатся в секрете. А режиссером спин-оффа является Ф. Гэри Грей, известный благодаря фильмам "Законопослушный гражданин" и "Форсаж 8". В мировой прокат "Люди в черном 4", чьи съемки стартовали на выходных в столице Великобритании, выйдут в мае 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Актер, Актерский состав, Лиам Нисон, Люди в чёрном 4, Фантастика.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Комедийные сериалы, которые ты обязательно должен посмотреть В Сети появились первые снимки со съемок фильма "Люди в черном 4" В Сети появился трейлер новой украинской комедии "Герой моего времени" (Видео)

Последние новости

Какие витамины необходимые для будущей мамы Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным "Джеку Воробью" предъявляют обвинение за избиение коллеги
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
19:25 В Минздраве назвали пляжи Украины, где опасно купаться
19:22 "Динамо" объявило о трансфере бразильского защитника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0