Лиам Нисон присоединился к актерскому составу "Люди в черном 4"

К актерскому составу фантастического экшена еще присоединились Лиам Нисон, Рейф Сполл и Кумэйл Нанджиани. Впрочем, сюжет "Людей в черном 4" пока не сообщается, но его события будут развиваться в Лондоне и следовать за группой новых персонажей, а не за дуэтом, как предыдущие фильмы франшизы. Нисон сыграет в этой истории главу британского отделения MIB, которая располагается в Лондоне, где начнутся события картины, пишет Deadline.

Детали о персонажах Сполла и Нанджиани также пока держатся в секрете. А режиссером спин-оффа является Ф. Гэри Грей, известный благодаря фильмам "Законопослушный гражданин" и "Форсаж 8". В мировой прокат "Люди в черном 4", чьи съемки стартовали на выходных в столице Великобритании, выйдут в мае 2019 года.