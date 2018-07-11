Компания Netflix раскошелится на свои новые проекты

Компания Netflix, чьи сериалы всегда поражали сюжетами, потратит на производство собственного контента к концу текущего 2018 года 12 миллиардов долларов. Это, на минуточку, больше, чем тратит любая другая медиакомпания.

Сообщается, что к концу года Netflix планирует выпустить 82 полнометражных фильма. Для сравнения: Warner Brothers за этот же период снимет только 23 картины, Disney — 10. Кроме того, сервис предоставит доступ к сотням собственных и приобретенных сериалов, документальных фильмов и телешоу.

Напомним, стриминговый сервис Netflix спасет отмененный проект и покажет четвертый сезон "Люцифера" эксклюзивно для своих подписчиков.