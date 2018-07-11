Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Новости: НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Компания Netflix раскошелится на свои новые проекты

Компания Netflix
08:10 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: За 2018 год медиакомпания вложит в свои проекты 12 миллиардов долларов.

Компания Netflix, чьи сериалы всегда поражали сюжетами, потратит на производство собственного контента к концу текущего 2018 года 12 миллиардов долларов. Это, на минуточку, больше, чем тратит любая другая медиакомпания.

Сообщается, что к концу года Netflix планирует выпустить 82 полнометражных фильма. Для сравнения: Warner Brothers за этот же период снимет только 23 картины, Disney — 10. Кроме того, сервис предоставит доступ к сотням собственных и приобретенных сериалов, документальных фильмов и телешоу.

Напомним, стриминговый сервис Netflix спасет отмененный проект и покажет четвертый сезон "Люцифера" эксклюзивно для своих подписчиков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Netflix, Warner Brothers, Дисней, Кино, Компания Netflix, Медиакомпании.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Звезды сериала "Секс в большом городе" 20 лет спустя (Фото) Назван актер, которого утвердили на роль Джокера Съемки приквела "Игры Престолов" начнутся уже осенью

Последние новости

По роману Жадана вышел трейлер фильма "Дикое поле" (Видео) Чудесные снимки, которые показывают настоящую жизнь на острове Бали (Фото) Новый план Мэй лишит британские банки беспрепятственного доступа к рынку ЕС
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
18:10 В Киеве состоялась премьера мультфильма "Монстры на каникулах 3"
18:10 Завораживающая красота: волшебная фотосессия девушек среди природы (Фото)
18:06 Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
17:51 В Китае найдены древнейшие орудия предков человека
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0