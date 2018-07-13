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Стало известно, кто станет режиссером фильма о Черной вдове

Фильм о Черной вдове
14:27 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Никто не сомневался, что сольный фильм об одной из супергероинь киновселенной Marvel доверять снимать именно женщине.

Западные СМИ сообщают, что режиссером предстоящего экшена о Черной вдове, роль которой исполняет голливудская аткриса Скарлетт Йоханссон, стала Кейт Шортланд, известна своими работами в фильмах "Берлинский синдром" и "Эрудиция".

Стоит отметить, что на должность постановщика сольного фильма о Наташе Романофф рассматривалось 70 кандидатов. Однако, все были уверенны, что режиссером станет именно женщина.Теперь же Marvel подтвердили слухи и сделали окончательный выбор в пользу Шортланд.

По информации инсайдеров, события фильма станут приквелом ко всем "Мстителям". Сольник о Черной вдове расскажет о службе героини в КГБ и о событиях через 15 лет после распада СССР.

Фанаты супергеройского фильма также ждут появления в ленте Себастиана Стэна (Зимний солдат), персонаж которого по сюжету комиксов находился в отношениях с главной героиней. Однако, никаких деталей будущей ленты пока не раскрывается.

Известно только, что съемочный процесс должен начаться в следующем году, а премьера пока намечена на 2020 год.

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Новости культуры, Marvel, Режиссер, Скарлетт Йоханссон, Фильм о Черной вдове, Черная вдова.
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