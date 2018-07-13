На Одесском кинофестивале 2018 покажут самый известный фильм эпохи немого кино

Киноперформанс под небом состоится 14 июля. Мы расскажем об этом фильме, ведь 2018 год является юбилейным – именно 95 лет назад фильм режиссеров Сэма Тейлора и Фреда С. Ньюмана увидел свет.

В фильме сыграли легендарные актеры - Гарольд Ллойд и Милдред Дэвис. В картине рассказывается о том, как молодой человек приезжает в город на заработки и находит новые приключения... Фильм известен сценой, где Гарольд Ллойд висит над городом на стрелке часов.

Идея фильма пришла, когда создатель картины наблюдал за подъемом на лос-анджелесский небоскреб скалолаза Билла Стротера.

Фрагмент, в котором Гарольд Ллойд висит на стрелках часов, использовался в начале фильма "Здравствуйте, я ваша тётя!", а также в фильме "Хранитель времени".

Также отсылкой к этому фрагменту является сцена из художественного фильма "Назад в будущее", в которой Эмметт Браун висит на стрелке часов в Хилл-Велли 1955 года, перед грозой.

В 1919 году на съемках очередного фильма Гарольд Ллойд лишился большого и указательного пальца на правой руке, что не помешало ему в Safety Last! выполнять опасные трюки на довольно приличной высоте, цепляясь за выемки в стене восемью пальцами.