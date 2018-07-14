Недавно западные таблоиды сообщили о том, что бывшие влюбленные вновь воссоединились, только вот встречаются тайно.

Журналисты, впрочем, делают оговорку, что лично от Энистон они этих слов не слышали, но заявление актрисы дословно передали представители ее ближайшего окружения. Инсайдеры также рассказали, что Дженнифер и Брэд вот уже несколько месяцев тайно встречаются, а недавно 54-летний актер предложил свой 49-летней возлюбленной завести малыша. Несколько недель назад звезда сериала «Друзья» якобы начала ждать аиста. Ни сама актриса, ни ее старый-новый бойфренд эти слухи не комментируют.