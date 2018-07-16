Спецэффекты бывают настолько зрелищными и достигают таких высот исполнения, что не отметить их просто невозможно.

Мало кто будет против хороших спецэффектов. Особенно в наши дни, когда компьютерная графика стала неотъемлемой частью процесса производства фильма. Спецэффекты бывают настолько зрелищными и достигают таких высот исполнения, что не отметить их просто невозможно. Именно поэтому фильмы с самыми запоминающимися спецэффектами получают «Оскар» в соответствующей категории. Но что же происходит на съемочной площадке на самом деле? Предлагаем увидеть всё как есть на самом деле.