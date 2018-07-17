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В сети появился трейлер нового сезона сериала "Очень странные дела" (Видео)

"Очень странные дела"
12:42 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: В сети появился первый официальный трейлер третьего сезона популярного американского научно-фантастического сериала от Netflix "Очень странные дела".

Стриминговая компания Netflix опубликовала трейлер к новому сезону "Очень странных дел". Однако, ролик вышел довольно странным, так как он стилизирован под 1980 года и рекламирует торговый центр The Starcourt.

Вероятнее всего, именно этот шопинг-молл, который по сюжету находится в Хоукинсе, станет причиной всех бед в новом сезоне. Кстати, в тизере появился только один знакомый персонаж.

Стив Харрингтон, которого играет Джо Кири, будет работать в этом торговом центре. Также в ролике появилась Майя Хоук - 19-летняя дочь Умы Турман и Итана Хоука, ее персонаж продает мороженое вместе со Стивом. Ранее этой героини в сериале не было.

Как известно, действие третьего сезона сериала будет разворачиваться летом 1985 года, через год после событий второго. Причиной выбора такого сюжета послужил фантастический фильм "Назад в будущее", который вышел в прокат в том же году.

Напомним, сюжет "Очень странных дел" развивается в штате Индиана, где из секретной правительственной лаборатории сбегает девочка, обладающая способностями к телекинезу, и в то же время таинственным образом исчезает маленький мальчик, а его мать, друзья и шеф местной полиции начинают поиски пропавшего.

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Новости культуры, 3 сезон, Видео, Новый сезон, Очень странные дела, Сериал, Трейлер.
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