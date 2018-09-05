Орнелла Мути приедет в Украину, чтобы показать спектакль

Звезда итальянского кино и муза многих известных режиссеров, актриса Орнелла Мути этой осенью приезжает в Украину с театральной постановкой "Суд над ведьмой". Спектакль пройдет в двух украинских городах: 1 октября – в Киеве в МЦКИ (Октябрьском дворце), а на следующий день – в Одессе в Театре музкомедии.

Над постановкой работал итальянский режиссер и большой друг актрисы Энрико Мария Ламанна, именно этот человек первым вывел Мути на театральные подмостки.

Сюжет спектакля основан на реальных событиях, которые произошли 20 марта 1428 года в итальянском городе Тоди. В те времена любая попытка женщины встать с колен и доказать свое право на любовь и свободу выбора приводила к фатальным последствиям. Вот и героиня Мути – Франческа – попадает в страшную ситуацию: ее обвиняют в колдовстве, а потом собираются казнить. Впрочем, все детали постановки пока держат в тайне, чтобы сохранить интригу.

По словам организаторов украинских гастролей, Орнелла Мути прилетит в Киев за день до спектакля. Ей уже готовят большую культурную программу.Актриса хочет прогуляться по улицам Киева, попробовать свой любимый органический кофе, и, как истинный ценитель высокой моды, не обойдет стороной украинские бутики.

Свою кинокарьеру Орнелла Мути начала в 15 лет, приняв предложение режиссера Дамиано Дамиани исполнить роль в фильме "Самая красивая жена". Актриса сыграла более 100 ролей. Спустя 48 лет в киноиндустрии она стала профессионалом высочайшего уровня, но не отрицает, что хотела бы стать преемницей немецкой кинозвезды Марлен Дитрих.