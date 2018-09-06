Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 7 серию онлайн (Видео)

Сегодня, 6 сентября, на экраны выходит 7 серия 5 сезона сериалити "Киев днем и ночью". Чем сегодня будут нас удивлять герои, смотрите сами в 7 серии сериалити "КДН-5" ниже в видео.

7 серия, 1 часть:

7 серия, 2 часть:

Напомним, Паша закрутил роман с замужней девушкой, которая работает тренером в спортзале. Обнаженное фото Яси выложили в общий чат потока. Сэм делает вид, что ему плохо, чтобы не идти на свидание-работу с Алиной. Максу не удалось пройти танцевальный кастинг. Настя и Алина решили пойти на свидание, и у кого оно пройдет лучше, та и будет спать на кровати одна целую неделю. Однако, свидание Алины пошло наперекосяк и едва не закончилось крахом.