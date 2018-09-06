Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4456957-serial-kiev-dnem-i-nochyu-5-sezon-smotret-7-seriyu-onlayn-video.html
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 7 серию онлайн (Видео)
22:19 Чт, 6 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости культуры: 7 серия сериала о жизни в столице "Киев днем и ночью" появится на Новом канале в 21:00.
Сегодня, 6 сентября, на экраны выходит 7 серия 5 сезона сериалити "Киев днем и ночью". Чем сегодня будут нас удивлять герои, смотрите сами в 7 серии сериалити "КДН-5" ниже в видео.
7 серия, 1 часть:
7 серия, 2 часть:
Напомним, Паша закрутил роман с замужней девушкой, которая работает тренером в спортзале. Обнаженное фото Яси выложили в общий чат потока. Сэм делает вид, что ему плохо, чтобы не идти на свидание-работу с Алиной. Максу не удалось пройти танцевальный кастинг. Настя и Алина решили пойти на свидание, и у кого оно пройдет лучше, та и будет спать на кровати одна целую неделю. Однако, свидание Алины пошло наперекосяк и едва не закончилось крахом.
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