Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4460769-serial-kiev-dnem-i-nochyu-5-sezon-smotret-8-seriyu-onlayn-video.html
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 8 серию онлайн (Видео)
23:24 Пт, 7 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости культуры: 7 сентября вышла 8 серия сериала о жизни в столице "Киев днем и ночью".
Сегодня, 7 сентября, на экраны вышла 8 серия 5 сезона сериалити "Киев днем и ночью". Чем сегодня будут нас удивлять герои, смотрите сами в 8 серии сериалити "КДН-5" ниже в видео.
8 серия, 1 часть:
8 серия, 2 часть:
Напомним, в предыдущей серии "Киев днем и ночью" Сэм и Ярослава имитируют отношения, чтобы позлить ее бывшего Женю. Настя случайно ломает стиральную машинку. Полина подозревает Назара в измене. Владимирович признал, что беременность -дело трудное. Настя бросила своего иностранца из-за разницы в возрасте в 30 лет. Макс подогнал Паше работу. Алина пытается соблазнить Назара. В Альбины и Владимировича появляется новое дело.
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