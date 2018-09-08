Марго Робби сыграет в драме о Второй мировой войне

Звезда "Отряда самоубийц" Марго Робби и Маттиас Шонартс из "Красного воробья" сыграют в драме о Второй мировой войне "Руины".

Картина расскажет о пережившей Холокост женщине, которая намерена отомстить тем, кто убил ее семью. Помогать ей будет бывший нацистский командир, который хочет искупить свою вину, а заодно выследить членов своего экс-отряда.

Режиссером проекта выступит Джастин Курзель ("Макбет"). Сценарий пишет Райан Фирпо. Съемки картины пройдут в 2019 году в Праге