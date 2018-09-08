Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4464623-margo-robbi-syigraet-v-drame-o-vtoroy-mirovoy-voyne.html
Марго Робби сыграет в драме о Второй мировой войне
22:44 Сб, 8 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости культуры: Австралийская актриса и кинопродюсер Марго Робби сыграет в новом фильме о Второй мировой войне "Руины".
Звезда "Отряда самоубийц" Марго Робби и Маттиас Шонартс из "Красного воробья" сыграют в драме о Второй мировой войне "Руины".
Картина расскажет о пережившей Холокост женщине, которая намерена отомстить тем, кто убил ее семью. Помогать ей будет бывший нацистский командир, который хочет искупить свою вину, а заодно выследить членов своего экс-отряда.
Режиссером проекта выступит Джастин Курзель ("Макбет"). Сценарий пишет Райан Фирпо. Съемки картины пройдут в 2019 году в Праге
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