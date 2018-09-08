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Netflix снимет 3 сезон "Последнего кандидата"

Последний кандидат
22:10 Сб, 8 Сентябрь 2018 Телеграф
beztabu.net
Фото: lrmonline.com

Новости культуры: Стриминговый сервис Netflix доснимет сериал "Последний кандидат", который ранее выходил на телеканале ABC.

Netflix сделал заказ на съемки 10-серийного 3 сезона "Последнего кандидата". Канал ABC решил закрыть сериал еще в мае этого года. Причиной стали стремительно снижавшиеся рейтинги и творческие неурядицы, связанные со сменой шоураннеров. Так, и продолжением займется новый, пятый по счету руководитель проекта Нил Баэр.

По сюжету сериала "Последний кандидат" герой Кифера Сазерленда, который занимает малозначимую должность в правительстве, неожиданно для всех (и себя тоже) становится президентом, а в это время все остальные претенденты гибнут после теракта.

К своим ролям помимо Сазерленда вернутся Кэл Пенн, Адан Канто, Италия Риччи и Мэгги Кью. Производством займется Entertainment One. Съемки ленты начнутся в этом году, а премьера сезона состоится в следующем.

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Все по теме:

Новости культуры, 3 сезон, ABC, Netflix, Адан Канто, Италия Риччи, Кэл Пенн, Мэгги Кью, Последний кандидат, Сериал.
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