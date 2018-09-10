День рождения Гая Ричи: лучшие фильмы британского режиссера (Видео)
Новости культуры: Известный британский режиссер, продюсер и сценарист Гай Ричи 10 сентября отмечает свой День рождения.
Сегодня, 10 сентября свой день рождения отмечает британский режиссер Гай Ричи. Сегодня ему исполнилось 50 лет! Настоящие киноманы знают имя этого талантливого человека, его фильмы хочется пересматривать. Мы сделали подборку самых крутых и удачных фильмов Гая Ричи.
"Карты, деньги, два ствола" (1998)
По сюжету 4 молодых парней накопили каждый по 25 тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты с опытным шулером и матерым преступником, известным по кличке Гарри-Топор. Парень в итоге проиграл 500 тысяч, а на уплату долга ему дали неделю. Одну из ключевых ролей в фильме сыграл Джейсон Стэтхэм.
"Большой куш" (2000)
Френки должен был переправить краденый алмаз из Англии в США своему боссу Эви. Однако этого герой попадает в большие неприятности. Сделав ставку на подпольном боксерском поединке, Френки попадает в круговорот весьма нежелательных событий. Брэд Питт и Джейсон Стэтхэм стали просто вишенками на торте этой ленты.
"Шерлок Холмс" (2009)
Величайший в истории сыщик Шерлок Холмс, которого сыграл Роберт Дауни-младший вместе со своим верным соратником доктором Ватсоном (Джуд Лоу) вступают в схватку, требующую нешуточной физической и умственной подготовки, ведь их враг представляет угрозу для всего Лондона.
"Шерлок Холмс: игра теней" (2011)
Это второй фильм о великом сыщике. 1891 год. В Вене и Страсбурге проходит серия терактов, организованных анархистами или националистами, а по всей Европе происходят таинственные убийства. Шерлок Холмс считает, что за всем этим стоит профессор Джеймс Мориарти — математический гений, автор знаменитых лекций и трудов. На подходе уже и третья часть о приключениях Шерлока и Ватсона.
"Меч короля Артура" (2017)
Молодой Артур живет на задворках Лондиниума вместе со своей бандой. Он ничего не знал о своём королевском происхождении, пока однажды не взял в руки меч Эскалибур. Меч начинает менять Артура. В результате он присоединяется к сопротивлению и таинственной молодой девушке по имени Гвиневра. Ему предстоит научиться понимать магическое оружие, которым он овладел, столкнуться со своими собственными демонами и объединить народ в борьбе против диктатора Вортигерна, убившего его родителей и завладевшего короной. Чарли Ханнэм и Джуд Лоу прекрасно сыграли в этой ленте.