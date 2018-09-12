Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 10 серию онлайн (Видео)

Сегодня, 12 сентября, на экраны выходит 10 серия 5 сезона сериалити "Киев днем и ночью". Чем сегодня будут нас удивлять герои, смотрите сами в 10 серии сериалити "КДН-5" ниже в видео.

10 серия, 1 часть

10 серия, 2 часть

Напомним, что произошло в 9 серии сериалити "Киев днем и ночью" 5 сезон: после поцелуя с Сэмом Ясю целует и Женя. После совместной ночи Назар оставляет деньги Алине.

Альбина и Владимирович расследуют похищение танка. Мелания заставляет Женю жить вместе. Сэм не отвечает на звонки Яси. Макс и Настя соглашаются помочь Паше с ремонтом. Полина подозревает Назара в измене, но Алина помогает ему выкрутиться. Настя и Макс перекрашивают комнату Паши. У Насти недопуск в университете. У Макса новая работа модели. Назар пытается вымолить прощение у Полины. Они встречают хореографа, который ставил свадебный танец. Он показывает Назару фото Полины с Пашой. У Сэма проблемы и он собирается уехать из города.