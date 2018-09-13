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Компания Warner Bros бросит все силы на раскрутку сериала "Супергерл"

Супергерл
19:25 Сегодня Телеграф
www.kinonews.ru

Новости культуры: После отставки актера Генри Кавилла студия решила заняться популяризацией сериала о Супергерл.

Киностудия Warner Bros. приняла решение сконцентрировать свои ресурсы на развитии истории другого представителя погибшей планеты Криптон - Супергерл. Это направление признано более перспективным, нежели рассказ о приключениях Супермена.

Напомним, что еще летом 2018 года сообщалось о подобных планах студии, но теперь после отставки Генри Кавилла, реализация их стала приоритетной задачей. Известно, что сценарий экранизации подготовит Орен Узил, работавший ранее над картиной "Мачо и ботан 2".

Согласно мифологии DC, главная героиня была совсем юной, когда ей пришлось бежать с обреченной планеты Криптон вместе с младенцем, который вырос и стал известен под именем Кларк Кент. В 2015 году был выпущен первый сезон сериала "Супергерл", в котором снимались Мелисса Беноист, Мехкад Брукс, Джереми Джордан, Дэвид Хэрвуд, Крис Вуд, Калиста Флокхарт, Питер Фасинелли, Дженна Деван, Лаура Бенанти и другие актеры.

О том, что Генри Кавилл не будет больше играть роль Супермена в киновселенной DC было объявлено 12сентября 2018 года. Утверждалось, что такое решение было принято после того, как актер не смог согласовать условия его участия в фильме "Шазам".

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Все по теме:

Новости культуры, Warner Bros., Генри Кавилл, Мачо и Ботан, Супервумен, Супергерл.
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