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Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)

Киев днем и ночью 5 сезон
22:10 Чт, 13 Сентябрь 2018 Телеграф

Новости культуры: 11 серия сериала о жизни в столице "Киев днем и ночью" появится на Новом канале в 21:00.

Сегодня, 13 сентября, на экраны выходит 11 серия 5 сезона сериалити "Киев днем и ночью". Чем сегодня будут нас удивлять герои, смотрите сами в 11 серии сериалити "КДН-5" ниже в видео.

11 серия, 1 часть

11 серия, 2 часть

Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 9 серию онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 9 серию онлайн (Видео)Читать полностью

Напомним, вчера в эфиры вышла 10 серия "Киев днем и ночью" 5 сезона, в которой Назар заставляет Полину искать нового инструктора по вождению. От Сэма до сих пор никаких новостей. У Яси проблемы с Милой — преподавательница не допускает девушку к зачету. Альбина и Владимирович расследуют дело о похищении виртуального танка. Женя уговаривает Маланию поставить Ярославе зачет. Альбина и Владимирович ищут консультанта в свое агентство. Настю отправляют с работы домой. Назар отмазывается от Полины, чтобы провести вечер с Алиной.

Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 8 серию онлайн (Видео)

Муж тренерши, с которой спит Паша, отдал ему деньги за сломанный во время драки ноутбук.

Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 7 серию онлайн (Видео)

Назар отменяет свидание с Алиной. Макс успокаивает расстроенную Настю и берет ее с собой на фотосессию. Альбина и Владимирович нанимают себе в помощники школьника. Паша решает подбодрить Полину на картинге. Женя уговаривает Ясю на свидание. Владимирович застукал Альбину с другим мужчиной.

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