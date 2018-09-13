Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)

Сегодня, 13 сентября, на экраны выходит 11 серия 5 сезона сериалити "Киев днем и ночью". Чем сегодня будут нас удивлять герои, смотрите сами в 11 серии сериалити "КДН-5" ниже в видео.

11 серия, 1 часть

11 серия, 2 часть

Напомним, вчера в эфиры вышла 10 серия "Киев днем и ночью" 5 сезона, в которой Назар заставляет Полину искать нового инструктора по вождению. От Сэма до сих пор никаких новостей. У Яси проблемы с Милой — преподавательница не допускает девушку к зачету. Альбина и Владимирович расследуют дело о похищении виртуального танка. Женя уговаривает Маланию поставить Ярославе зачет. Альбина и Владимирович ищут консультанта в свое агентство. Настю отправляют с работы домой. Назар отмазывается от Полины, чтобы провести вечер с Алиной.

Муж тренерши, с которой спит Паша, отдал ему деньги за сломанный во время драки ноутбук.

Назар отменяет свидание с Алиной. Макс успокаивает расстроенную Настю и берет ее с собой на фотосессию. Альбина и Владимирович нанимают себе в помощники школьника. Паша решает подбодрить Полину на картинге. Женя уговаривает Ясю на свидание. Владимирович застукал Альбину с другим мужчиной.