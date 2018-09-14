Аарон Пол снимется в третьем сезоне сериала "Мир Дикого запада"

Обладатель премии "Эмми" за роль в сериале "Во все тяжкие" Аарон Пол сыграет в третьем сезоне сериала "Мир Дикого запада". Отмечается, что его роль будет значимой, но кого именно сыграет актер, не уточняется.

Третий сезон сериала будет отличаться от предыдущих: в конце второго сезона большинство главных героев либо погибают, либо исчезают.

Шоураннеры Лиза Джой и Джонатан Нолан обещают радикальный поворот сюжета, а главные герои первых двух сезонов, например, Долорес и Бернард, станут приглашенными звездами.