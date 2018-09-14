Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4488836-aaron-pol-snimetsya-v-tretem-sezone-seriala-mir-dikogo-zapada.html
Аарон Пол снимется в третьем сезоне сериала "Мир Дикого запада"
Новости культуры: Звезда сериала "Во все тяжкие" американский актер Аарон Пол сыграет в третьем сезоне сериала "Мира Дикого запада".
Обладатель премии "Эмми" за роль в сериале "Во все тяжкие" Аарон Пол сыграет в третьем сезоне сериала "Мир Дикого запада". Отмечается, что его роль будет значимой, но кого именно сыграет актер, не уточняется.
Третий сезон сериала будет отличаться от предыдущих: в конце второго сезона большинство главных героев либо погибают, либо исчезают.
Шоураннеры Лиза Джой и Джонатан Нолан обещают радикальный поворот сюжета, а главные герои первых двух сезонов, например, Долорес и Бернард, станут приглашенными звездами.
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