Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4489293-serial-kiev-dnem-i-nochyu-5-sezon-smotret-12-seriyu-onlayn-video.html
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 12 серию онлайн (Видео)
23:29 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости культуры: 14 сентября вышла 12 серия сериала о жизни в столице "Киев днем и ночью".
Сегодня, 14 сентября, на экраны вышла 12 серия 5 сезона сериалити "Киев днем и ночью". Чем сегодня будут нас удивлять герои, смотрите сами в 12 серии сериалити "КДН-5" ниже в видео.
8 серия, 1 часть:
8 серия, 2 часть:
Напомним, в предыдущей серии "Киев днем и ночью" Женя устроил свидание для Яси, но Мила все испортила. Альбине удалось объяснить сцену, которую вчера вечером застал Владимирович. Алина и Настя идут на свидание. Паша отшил свою тренершу, а та рассказала обо всем своему мужу.
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