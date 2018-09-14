Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 12 серию онлайн (Видео)

Сегодня, 14 сентября, на экраны вышла 12 серия 5 сезона сериалити "Киев днем и ночью". Чем сегодня будут нас удивлять герои, смотрите сами в 12 серии сериалити "КДН-5" ниже в видео.

8 серия, 1 часть:

8 серия, 2 часть:

Напомним, в предыдущей серии "Киев днем и ночью" Женя устроил свидание для Яси, но Мила все испортила. Альбине удалось объяснить сцену, которую вчера вечером застал Владимирович. Алина и Настя идут на свидание. Паша отшил свою тренершу, а та рассказала обо всем своему мужу.