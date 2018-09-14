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Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 12 серию онлайн (Видео)

Киев днем и ночью
23:29 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф

Новости культуры: 14 сентября вышла 12 серия сериала о жизни в столице "Киев днем и ночью".

Сегодня, 14 сентября, на экраны вышла 12 серия 5 сезона сериалити "Киев днем и ночью". Чем сегодня будут нас удивлять герои, смотрите сами в 12 серии сериалити "КДН-5" ниже в видео.

8 серия, 1 часть:

 

8 серия, 2 часть:

 

Напомним, в предыдущей серии "Киев днем и ночью" Женя устроил свидание для Яси, но Мила все испортила. Альбине удалось объяснить сцену, которую вчера вечером застал Владимирович. Алина и Настя идут на свидание. Паша отшил свою тренершу, а та рассказала обо всем своему мужу. 

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