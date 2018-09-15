АМС решил продлить "Ходячих мертвецов" еще на 10 лет

Телеканал АМС решил продлить сериал "Ходячие мертвецы" еще минимум на 10 лет. Об этом заявил глава канала Джош Сапан, отвечая на вопрос о будущем шоу после того, как из него ушло несколько ключевых актеров.

""Ходячие мертвецы" - это вселенная… и мы намерены развивать ее еще лет 10, может больше. Это конкретный и аккуратный план. Мы не хотим разочаровать многочисленных фанатов сериала", - отметил он.

Каким образом будет развиваться франшиза, Сапан не рассказал. Но, скорее всего, основное шоу будет существовать параллельно со спин-оффами на протяжении всех заявленных 10 лет. На данный момент АМС занимается также приквелом основного сериала "Бойтесь ходячих мертвецов".

Ранее стало известно о том, что звезда "Ходячих мертвецов" Эндрю Линкольн планирует покинуть сериал.

"Ходячие мертвецы" — американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименных комиксах. Премьера состоялась 31 октября 2010 года. Создатель сериала, Фрэнк Дарабонт, известен экранизациями романов Стивена Кинга, в числе которых "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля".