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Вышел трейлер нового фильма "Девушка, которая застряла в паутине" (Видео)

"Девушка, которая застряла в паутине"
14:50 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото:absolutte.io

Новости культуры: Фильм является продолжением картины "Девушка с татуировкой дракона".

Многие с нетерпением ждут продолжения картины "Девушка с татуировкой дракона". В сети уже появлялся первый трейлер нового фильма под названием "Девушка, которая застряла в паутине".

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала новый трейлер продолжения истории о девушке с татуировкой дракона. Сюжет картины основан на одноименном романе шведского писателя Давида Лагеркранца. Отметим, что картина вошла в ТОП самых ожидаемых книжных экранизаций в этом году.

Режиссер проекта — Федерико Альварес (триллер "Не дыши"). Главную роль в картине исполнила актриса Клэр Фой (королева Елизавета Вторая в "Короне"). Она играет девушку-хакера по имени Лисбет Саландер, которая раскрывает опасный киберконспиративный заговор.

Кстати, ранее девушку с татуировкой дракона сыграла актриса Руни Мара в одноименном фильме Дэвида Финчера, который вышел в 2011 году. За эту роль актрису номинировали на "Оскар". Премьера "Девушки, которая застряла в паутине" запланирована на 9 ноября 2018 года.

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Новости культуры, Видео, Девушка которая застряла в паутине, Девушка с татуировкой дракона, Продолжение, Трейлер.
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