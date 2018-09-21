Marvel готовит к выпуску новый сериал о супергероинях

Только недавно стало известно о том, что американская компания Disney объединит усилия с Marvel, чтобы раскрыть историю второстепенных персонажей супергеройской киновселенной - Локи и Алой ведьмы. Теперь же западные СМИ сообщили о еще одном проекте студии.

Сценарий для предстоящего супергеройского сериала о девушках пишет Аллан Хейнберг, один из авторов "Чудо-женщины". Продюсерами сериала выступят Хейнберг вместе с Джефом Лоэбом, главой Marvel TV.

О том, что именно будте рассказывать сюжет картины, пока неизвестно.Однако, таблоиды утверждают, что сериал сосредоточится на менее популярных супергероинях, скорее всего, на какой-нибудь женской команде.

В отличие от проектов о Локи и Алой ведьме, которые создаются для диснеевского потокового сервиса, сериал о женской супергеройской команде разрабатывает телевизионная сеть ABC, которая в свое время выпускала "Агента Картер".

Дата премьеры нового сериала и официальное название ленты пока не называется. Напомним, ранее Глава студии Marvel Кевин Файги получил в свое полное распоряжение судьбы героев вселенной "Люди Икс". Теперь Кевин будет руководить интеграцией этих персонажей в развивающуюся киновселенную.