День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко подписал ряд указов о переводе судей на работу
Порошенко подписал ряд указов о переводе судей на работу
Новости: Аваков сообщил, где и кто чаще всего делает загранпаспорта в Украине
Аваков сообщил, где и кто чаще всего делает загранпаспорта в Украине
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров
Джошуа - Поветкин: прогноз на бой
Новости: Xiaomi представила уникальную куртку с подогревом
Xiaomi представила уникальную куртку с подогревом
X

Теплый чай, плед и кино: лучшие фильмы про романтическую осень (Видео)

Осенние романтические фильмы
13:42 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: pixabay.com

Новости культуры: Чтобы погрузиться в атмосферу романтики и ностальгии, предлагаем посмотреть прекрасные осенние фильмы.

Осенняя пора вызывает ностальгию, лирическое настроение, сонливость и желание забраться под одеяло эдак до марта. Чтобы немножко отдохнуть от суеты, предлагаем устроить себе уик-энд с кино, погрузится в атмосферу романтики и, возможно, трагизма, которая пропитана кофе и какао. Список осенних фильмов вам пригодится.

"Осень в Нью-Йорке"

Звездный дует Ричард Гир и Вайнона Райдер – то, что нужно в холодный осенний вечер. Успешный бизнесмен, владелец ресторана и бабник Уилл Кейн ради развлечения знакомится с 22-летней Шарлоттой, годящейся ему в дочери. Шарлотта сообщает ему, что ей осталось жить примерно год — из-за болезни сердца. Она смирилась с этим и категорически отказывается от операции. Для Уилла чувства сильнее мимолетности и он находит хирурга и уговаривает Шарлотту согласиться на операцию.

"Дом у озера"

Хотите формулу хорошей романтической мелодрамы? Вот она: Киану Ривз, Сандра Баллок, дом на берегу красивого озера и немножко чудес. Доктор Кейт Форестер покидает свой необычный дом у озера и переезжает. Уходя, Кейт оставляет в почтовом ящике письмо, которое должен получить новый обитатель дома. В дом вселяется талантливый архитектор Алекс Уайлер. Он пишет ответное письмо Кейт. Но из писем друг друга они выясняют, что живут в совершенно разное время.

"Последний сентябрь"

Это британское кино. Южная Ирландия, 20-е годы ХХ века, эпоха заката британского правления. В поместье аристократы Ричард Нейлор с женой леди Мирой доживают свой век, а в воздухе носится мятежный дух освобождения — кровавая битва против специального подразделения британской армии, сформированного для подавления IRA. Казалось бы, два столкнувшихся мира не могут иметь ничего общего, но любовь рушит все границы. У юной леди из высшего света, племянницы Нейлоров, и простого британского солдата нет преград для безумной любви, разгоревшейся в эти сентябрьские дни.

"Мои черничные ночи"

Этот фильм идеально подходит для просмотра холодными дождливыми вечерами. История двух людей, разговор которых меняет их жизни. Элизабет (Нора Джонс) находится в отчаянии, узнав об измене любимого человека. Пытаясь успокоиться, она изливает душу владельцу ближайшего кафе Джереми (Джуд Лоу). Всего один разговор, несколько пристальных взглядов, черничный пирог с мороженым, и вот уже родилась новая история любви. Но не стоит торопиться. Череда последующих событий о многом заставит задуматься и Элизабет, и Джереми.

"Ханна и ее сестры"

Ценители хорошего кино трудно представляют осень без фильмов Вуди Аллена. История начинается в день Благодарения и заканчивается год спустя. В течение этого времени героинь ждут любовь, потери, разочарования и юмор американского постановщика. Это идеальное сочетание комедии и драмы, где исследуются кризис среднего возраста, романтический всплеск новых чувств и опасности самообмана. Если весна — это сезон обновления, то осень — определенно, сезон перемен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Кино, Осенние фильмы, Осень, Подборка, Романтика, Трейлер, Фильмы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Ведущие Евровидения 2017 сыграют в ремейке популярного украинского сериала Звезда "Мстителей" сыграет в новом сериале В Сети появился новый трейлер 11 сезона сериала "Доктор Кто" (Видео)

Последние новости

Ученые рассказали о экстренной ситуации марсохода "Кьюриосити" Диллиан Уайт: От Чисоры можно ожидать чего угодно В СБ ООН приняли резолюцию, призванную улучшить контроль за работой миротворцев
Сегодня читают
01 "Паспортный скандал" с Венгрией может принести пользу Украине
02 Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Северным морем
03 Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности
04 Томос: Патриарх Филарет рассказал о распределении церковного имущества
05 Похолодание и мокрый снег: в Украине ухудшится погода
06 Сытник прокомментировал исчезновение мобильного телефона Онищенко
Новости сегодня
14:07 Лидеры Беларуси и РФ в Сочи обсуждали Украину
13:52 Как превратить кухню в шикарное место, где хочеться всегда проводить время (Фото)
13:48 Россиянин попросил политического убежища в Украине
13:46 Моуриньо: Победа Погба на ЧМ-2018 помогла Манчестер Юнайтед
13:29 Гвоздик - Стивенсон: где и когда состоится чемпионский бой
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина повысила статус в рейтинге открытых данных
Украина повысила статус в рейтинге открытых данных
Новости: Как избежать отравления грибами: Минздрав напомнил правило "одних суток"
Как не отравится грибами: совет Минздрава
Новости: Курс криптовалют на 22 сентября: XRP показал резкий рост
Курс криптовалют на 22 сентября: XRP показал резкий рост
Новости: Пятерка невероятных зарубежных книг, представленных на Форуме издателей
Пятерка невероятных зарубежных книг, представленных на Форуме издателей
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь