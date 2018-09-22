Вышел новый тизер третьего сезона сериала "Сорвиголова" (Видео)

Стриминговый сервис Netflix представил тизер третьего сезона сериала «Сорвиголова», созданного по мотивам комиксов Marvel. Согласно анонсу, новый сезон сериала выйдет уже 19 октября. Первый сезон «Сорвиголовы» вышел на Netflix в 2015 году. Сериал повествует о слепом борце с преступностью Мэтте Мердоке – днем он защищает права жителей как адвокат, а ночью выходит на улицы в качестве мстителя в маске. «Сорвиголова» входит в кинематографическую вселенную Marvel.