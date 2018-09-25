Как изменились культовые герои фильмов спустя многие годы.

Как изменились культовые герои фильмов спустя многие годы. В последнее время не оставляет ощущение, что новых сюжетов придумать не могут, поэтому в кино каждый год появляется очередной ремейк старых фильмов. А может быть, это потому, что многие оригинальные картины давно уже забылись и требуют обновления. Тем интереснее находить различия между изначальными фильмами и их современными версиями. И этих отличий очень много. Давайте на примере 25 фильмов посмотрим, как эволюционировал кинематограф.