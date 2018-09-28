Одним из первых зарубежных сериалов, которые увидели советские зрители, был 7-серийный фильм «Королек – птичка певчая».

Одним из первых зарубежных сериалов, которые увидели советские зрители, был 7-серийный фильм «Королек – птичка певчая», пользовавшийся огромной популярностью в конце 1980-х гг. Над историей Фериде и Кямрана лили слезы миллионы поклонниц. Актеры, исполнившие главные роли, стали известны во всем мире. Но спустя годы они пропали с экранов, а Кенан Калав (Кямран) несколько лет провел в тюрьме…