Популярный фильм "Фантастические твари" обвиняют в расизме

Для кого-то это стало спойлером к фильму, а для кого-то – поводом обвинить "Фантастических тварей" в расизме. Писательница Эллен О подытожила бурную дискуссию, разгоревшуюся в соцсетях по поводу азиатской актрисы на роль Нагайны, парой твитов: "Это нормально – любить проблемные вещи. Я первая скажу, что захотела начать писать детские книги благодаря "Гарри Поттеру". Но давайте поговорим и о проблемах, потому что это – проблема. Это проблема, когда белые хотят больше этнического разнообразия, но при этом не спрашивают, как это сделать, у самих представителей разных этнических групп. Они не видят связи между кастингом азиатской актрисы на роль Нагайны и тем фактом, что далее эта героиня становится питомцем белого мужчины. Так что я скажу это вслух: это д***мо – расизм".

На обвинения в расизме оперативно отреагировала сама Джоан Роулинг, которая объяснила выбор азиатской актрисы на роль Нагайны так: "Наги — змееподобные мифологические существа в индонезийской мифологии. Иногда их изображают крылатыми, иногда полулюдьми-полузмеями. В Индонезии несколько сотен этнических групп, включая яванцев, китайцев и бетави. Хорошего дня!"