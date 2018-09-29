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Популярный фильм "Фантастические твари" обвиняют в расизме

Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"
11:39 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
popcornnews.ru
Фото: aif.ru

Новости культуры: Одним из главных сюрпризов последнего трейлера "Фантастических тварей" стало появление Нагайны – ее сыграла азиатская актриса Клаудия Ким.

Для кого-то это стало спойлером к фильму, а для кого-то – поводом обвинить "Фантастических тварей" в расизме. Писательница Эллен О подытожила бурную дискуссию, разгоревшуюся в соцсетях по поводу азиатской актрисы на роль Нагайны, парой твитов: "Это нормально – любить проблемные вещи. Я первая скажу, что захотела начать писать детские книги благодаря "Гарри Поттеру". Но давайте поговорим и о проблемах, потому что это – проблема. Это проблема, когда белые хотят больше этнического разнообразия, но при этом не спрашивают, как это сделать, у самих представителей разных этнических групп. Они не видят связи между кастингом азиатской актрисы на роль Нагайны и тем фактом, что далее эта героиня становится питомцем белого мужчины. Так что я скажу это вслух: это д***мо – расизм".

На обвинения в расизме оперативно отреагировала сама Джоан Роулинг, которая объяснила выбор азиатской актрисы на роль Нагайны так: "Наги — змееподобные мифологические существа в индонезийской мифологии. Иногда их изображают крылатыми, иногда полулюдьми-полузмеями. В Индонезии несколько сотен этнических групп, включая яванцев, китайцев и бетави. Хорошего дня!"

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Все по теме:

Новости культуры, Змея, Нагайна, Расизм, Фантастические твари, Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда, Фильм.
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