Фильмы, которые сняты в романтичном городе - Лос-Анджелесе

Множество фильмов были сняты в Нью-Йорке, Париже, Лос-Анджелесе. Сказочные места, эпические сражения и любовные сцены происходящие на экране, на самом деле снимались в реальных условиях, и в реальных локациях. Мы предлагаем подборку фильмов, которые были сняты в Лос-Анджелесе.

"Красотка"

Фильм рассказывает историю любви финансового магната и проститутки, которые случайно встретились на улицах Лос-Анджелеса. Множество локаций показано в картине, однако, самые знаковые из ни – это Беверли Хиллз, отель Beverly Wilshire, парк Грэйстоун и магазины на Родео-драйв.

"Славные парни"

Это комедийный детектив с Райаном Гослингом и Расселом Кроу. Действие картины происходит в Лос-Анджелесе 1970-х годов. Частный сыщик и наемный костолом пытаются найти пропавшую девушку и раскрыть дело о смерти порнозвезды. Съемки проходили в Атланте, а также в Лос-Анджелесе и его окрестностях. В фильме можно увидеть боулинг в калифорнийском городе Ковина и Голливудский бульвар.

"Поющие под дождем"

В фильме показан добрый и романтичный Голливуд. Лос-Анджелес показан таким, каким его никто из нас уже никогда не увидит. Основа этого легендарного фильма — дюжина старых песен, написанных для различных бродвейских шоу. Дон Локвуд — популярная звезда немого кино вспоминает о том, как он пришел к славе… но вдруг счастье покидает его. В ленте можно увидеть Chinese Theatre.

"Ла-ла-Ленд"

История любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения. Пожалуй, в этом фильме огромнейшее количество знаковых мест, которые напоминают о старом Лос-Анджелесе, как говорил сам режиссер фильма Дэмиен Шазелл. В картине вы увидите транспортную развязку Judge Harry Pregerson, ресторан Smoke House, парк Cathy's Corner, Mount Hollywood Drive, The Lighthouse Café, Пристань в Эрмоса-Бич, ресторан Jar, кинотеатр Rialto, Grand Central Market, башни Уоттс и другие.

"Бегущий по лезвию"

Отставной детектив Рик Декард вновь восстановлен в полиции Лос-Анджелеса для поиска возглавляемой Роем Батти группы киборгов, совершившей побег из космической колонии на Землю. Даже в этом фантастическом фильме можно узнать знаковые места Лос-Анджелеса. Конечно, в старом фильме не все так новаторски, но вы можете увидеть The Bradbury Building, железнодорожный вокзал Union Station.