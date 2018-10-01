Вышел трейлер нового украинского фильма с Василием Вирастюком (Видео)

В сети появился первый трейлер украинской семейной комедии "Приключения S Николая" Семена Горова, сообщает пресс-служба Госкино Украины. Главные события ленты разворачиваются вокруг семьи Василенко. В фильме также покажут "настоящую жизнь Супер Николая". Создатели фильма отмечают, что "Приключения S Николая" – это своеобразная "взрослая" сказка, которая доказывает, что чудеса меняют жизнь к лучшему.