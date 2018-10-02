Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4551130-rayan-reynolds-syigraet-glavnuyu-rol-v-novom-filme-svobodnyiy-paren.html
Райан Рейнольдс сыграет главную роль в новом фильме "Свободный парень"
15:49 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Новости культуры: Актер Райан Рейнольдс получил главную роль в новом фильме от студии 20th Century Fox под названием "Свободный парень".
Студия 20th Century Fox утвердила Райана Рейнольдса на главную роль в фильме "Свободный парень". Режиссером и продюсером фильма выступит Шон Леви и его студия 21 Laps. Также продюсером выступит Грег Берланти, который недавно подписал с Fox многолетний контракт.
Фильм будет напоминать "Шоу Трумана" с Джимом Керри в главной роли. Однажды персонаж Рейнольдса, обычный офисный клерк, обнаружит, что является персонажем видео-игры. Работа над картиной начнется в следующем году.
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