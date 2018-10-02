Райан Рейнольдс сыграет главную роль в новом фильме "Свободный парень"

Студия 20th Century Fox утвердила Райана Рейнольдса на главную роль в фильме "Свободный парень". Режиссером и продюсером фильма выступит Шон Леви и его студия 21 Laps. Также продюсером выступит Грег Берланти, который недавно подписал с Fox многолетний контракт.

Фильм будет напоминать "Шоу Трумана" с Джимом Керри в главной роли. Однажды персонаж Рейнольдса, обычный офисный клерк, обнаружит, что является персонажем видео-игры. Работа над картиной начнется в следующем году.