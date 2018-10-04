В сети появился трейлер нового фильма "Вице-президент" (Видео)

Появился трейлер фильма "Вице-президент", который расскажет о вице-президенте США Дике Чейни. Главную роль в картине исполнил Кристиан Бэйл, а режиссером выступил Адам МакКей, он же и написал сценарий. Фильм покажет основные моменты жизни политика, например, как он пытался избежать участия в военной службе во Вьетнаме, как получил должность генерального директора корпорации Halliburton и как был избран на пост вице-президента США. Роли в фильме исполнили Эми Адамс, Билл Пуллман, Эллисон Пилл, Стив Карелл и другие. Премьера картины состоится 25 декабря.