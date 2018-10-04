Netflix готовит экранизацию легендарной серии книг "Хроники Нарнии"

Канал Netflix займется производством новой экранизации серии книг британского писателя Клайва Стейплза Льюиса "Хроники Нарнии". Стриминговый сервис планирует выпустить несколько фильмов и сериал по мотивам фэнтези-цикла о приключениях Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси Пэвенси в волшебном мире, "спрятанном" в платяном шкафу. Одним из продюсеров франшизы станет приемный сын Льюиса Дуглас Грэшем.

"Истории из "Хроник Нарнии" К. С. Льюиса нашли отклик у многих поколений читателей по всему миру, — рассказал глава контент-отдела Netflix Тед Сарандос. — Семьи полюбили таких персонажей, как Аслан, и мир Нарнии в целом, поэтому мы невероятно рады стать их новым домом на ближайшие годы".

Напомним, ранее экранизацией цикла занималась студия Disney, которая успела выпустить фильмы по мотивам повестей "Лев, колдунья и платяной шкаф", "Принц Каспиан" и "Покоритель Зари". После этого компания TriStar Pictures сообщила о работе над киноверсией книги "Серебряное кресло", главную роль в которой должна была сыграть Милли Бобби Браун, но теперь судьба этого проекта неизвестна.