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Netflix готовит экранизацию легендарной серии книг "Хроники Нарнии"

Кадр из фильма "Хроники Нарнии"
19:20 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
segodnya.ua
segodnya.ua

Новости культуры: Стало известно, что будут созданы несколько фильмов и сериалов.

Канал Netflix займется производством новой экранизации серии книг британского писателя Клайва Стейплза Льюиса "Хроники Нарнии". Стриминговый сервис планирует выпустить несколько фильмов и сериал по мотивам фэнтези-цикла о приключениях Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси Пэвенси в волшебном мире, "спрятанном" в платяном шкафу. Одним из продюсеров франшизы станет приемный сын Льюиса Дуглас Грэшем.

"Истории из "Хроник Нарнии" К. С. Льюиса нашли отклик у многих поколений читателей по всему миру, — рассказал глава контент-отдела Netflix Тед Сарандос. — Семьи полюбили таких персонажей, как Аслан, и мир Нарнии в целом, поэтому мы невероятно рады стать их новым домом на ближайшие годы".

Напомним, ранее экранизацией цикла занималась студия Disney, которая успела выпустить фильмы по мотивам повестей "Лев, колдунья и платяной шкаф", "Принц Каспиан" и "Покоритель Зари". После этого компания TriStar Pictures сообщила о работе над киноверсией книги "Серебряное кресло", главную роль в которой должна была сыграть Милли Бобби Браун, но теперь судьба этого проекта неизвестна.

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Новости культуры, Netflix, Канал Netflix, Кино, Фильм, Хроники Нарнии, Экранизация.
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