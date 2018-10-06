Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 20 серию онлайн (Видео)

Многие фанаты скучают за ушедшими героями, но за них можно только порадоваться, ведь они обрели свое счастье, судьбу.

В сегодняшнем выпуске после клуба Настя проснулась с незнакомцем. Перепив вина за ужином, Альбина заснула в кафе. Ночь вместе провели Паша и Полина, а вот у Яси и Сэма ничего не было. Утром к Паше приехал Женя. Назар нанял людей, чтобы избавиться Паши. Настя собирается на свидание со своим парнем на ночь. В Автошколе, где работает Паша, похитили машину. Владимирович помогает ему в поисках. Назар все время названивает Алине. Альбина не решается сказать своему мужу об их биологическую несовместимость.

1 часть

Настя пошла на свидание с парнем, с которым утром проснулась. Альбина и Владимирович расследуют похищение машины Паши, во время которого он узнает об их биологической несовместимость. Они решают пожить отдельно. Алина пришла к Назару за нужной информацией и он извинился перед ней. Полина и Паша официально назвали себя парой. Алина и Сэм все же доводят свое дело до конца. К Ясе не пришел Сэм и она пошла в клуб с Настей и Максом, где она наткнулась на Алину с Сэмом.

2 часть

Напомним, что сериалити — это формат, который впервые в Украине снимают. Суть в том, что реальные парни и девушки в формате реального времени проживают "на камеру" сюжет, который для них написали сценаристы. Однако, как поступят герои в той или иной ситуации — их личный выбор. Слова для них никто не пишет, все сказанное и сделанное — чистая импровизация.