Предлагаем вам на рассмотрение фильмы, которые так или иначе НЕ являются всеобщеизвестными и раскрученными.

Начнем с того, что в сети приличное количество картин можно найти по ключевой фразе - "фильм с шокирующим финалом / концовкой / развязкой". Как правило это достаточно известные картины, например, "Бойцовский клуб", "Остров проклятых", "Игра", "Побег из Шоушенка", "Шестое чувство"... Мы же предлагаем вам на рассмотрение фильмы, которые так или иначе НЕ являются всеобщеизвестными и раскрученными. Конечно, любители кино их знают, но большинство возможно даже не слышали.