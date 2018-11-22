Появился трейлер сериала от Netflix "Парфюмер. История одного убийцы" (Видео)

Стриминговый сервис Netflix, о сериалах которого мы писали ранее, показал трейлер шестисерийного фильма "Парфюмер. История одного убийцы" по мотивам одноименного романа Патрика Зюскинда. Видео было опубликовано на YouTube-канале компании. По сюжету, действие мини-сериала происходит в современной Германии. Полиция допрашивает шестерых друзей после того, как умирает один из них. В ходе допроса выясняются неприятные подробности жизни каждого. Кроме того, становится ясно, что покойный товарищ убивал людей для сохранения их запаха. В главных ролях: Август Диль, Кен Дукен, Фридерик Бехт, Сюзанна Уэст, Марк Хосеман, Наталья Белицки и другие. Режиссером проекта выступил Филипп Кадельбах.