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Воскресенье, 25.11.2018

Появился трейлер сериала от Netflix "Парфюмер. История одного убийцы" (Видео)

Стриминговый сервис Netflix, о сериалах которого мы писали ранее, показал трейлер шестисерийного фильма "Парфюмер. История одного убийцы" по мотивам одноименного романа Патрика Зюскинда. Видео было опубликовано на YouTube-канале компании. По сюжету, действие мини-сериала происходит в современной Германии. Полиция допрашивает шестерых друзей после того, как умирает один из них. В ходе допроса выясняются неприятные подробности жизни каждого. Кроме того, становится ясно, что покойный товарищ убивал людей для сохранения их запаха. В главных ролях: Август Диль, Кен Дукен, Фридерик Бехт, Сюзанна Уэст, Марк Хосеман, Наталья Белицки и другие. Режиссером проекта выступил Филипп Кадельбах.
Фото: Скриншот
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Сериал, Видео, Трейлер, Netflix, Парфюмер. История одного убийцы, История Зюскинда, Парфюмер.
19:08 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф
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