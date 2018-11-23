Вышел первый трейлер молодежной версии "50 оттенков серого" (Видео)

На днях в Сети опубликовали первый трейлер предстоящей эротической мелодрамы "После" ("After"), снятой по мотивам одноименного романа американской писательницы Анны Тодд. Картина расскажет о типичной девушке с синдромом отличницы Тессе, которая влюбляется в истинного плохиша по имени Хардин. Между молодыми людьми разгорается настоящая страсть, которая приведет к необратимым последствиям, так как всплывут неожиданные факты из прошлого парня. Еще до выхода трейлера фильм окрестили подростковой версией эротической франшизи "50 оттенков серого". Минутный ролик полностью подтверждает правильность утверждения фанатов. В видео показаны пикантные сцены, очень напоминающие кадры из знаменитого фильма с актерами Дакотой Джонсон (Анастейша Стил) и Джеми Дорнаном (Кристиан Грей). Даже слоган картины с постера гласит: "После твоего первого раза жизнь никогда не станет прежней". Режиссером предстоящей ленты выступила Дженни Гейдж, работающая в жанре документального кино. Главная женская роль досталась австралийской актрисе Джозефин Лэнгфорд (Тесса), которая является младшей сестрой Кэтрин Лэнгфорд, сыгравшей Ханну Бейкер в телесериале Netflix "13 причин почему". Ее партнером по съемочной площадке стал 21-летний англичанин Хиро Файнс-Тииффин, заявивший о себе в фэнтезийном фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка", где сыграл маленького Тома Реддла (Волан-де-Морт). Также к актерскому составу "После" присоединились: Питер Галлахер ("Бурлеск", "Миллионер поневоле"), Сельма Блэр ("Жестокие игры", "Хеллбой"), Дженнифер Билз ("Танец-вспышка", "Проклятие 2"), американская певица Пиа Миа и другие.