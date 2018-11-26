Аль Пачино получил роль в экранизации трагедии Шекспира

Новости культуры: Актеру досталась роль короля Лира.

Аль Пачино получил главную роль в экранизации трагедии Шекспира. Актер сыграет короля Лира в фильме, съемки которого стартуют в следующем году. Как подчеркивает издание, наибольшую известность Пачино принесли роли гангстеров и полицейских в фильмах "Крестный отец", "Лицо со шрамом" и "Серпико".

В роли режиссера "Короля Лира" выступит британский постановщик Майкл Редфорд, известный по работе над фильмом "Почтальон", за которую получил номинацию на "Оскар". Пачино и Редфорд объединятся с продюсером Барри Навиди, с которым уже работали вместе над фильмом "Венецианский купец".