Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
Женская сборная Украины по гандболу обыграла команду Косово
Женская сборная Украины по гандболу обыграла команду Косово
Порошенко пообещал, что РПЦ в Украине больше не будет держать &quot;пальцы веером&quot;
Порошенко выступил с мощным заявлением
Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
M1 Music Awards 2018: полный список победителей
M1 Music Awards 2018: полный список победителей

По мотивам "Бегущего по лезвию 2049" снимут аниме-сериал

По мотивам &quot;Бегущего по лезвию 2049&quot; снимут аниме-сериал
10:30 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры: Сериал будет состоять из 13 эпизодов.

Блок Adult Swim и компания Crunchyroll приняли решение запустить в производство аниме-сериал, снятый по мотивам фильма "Бегущий по лезвию 2049". Сериал получил название "Бегущий по лезвию – Черный лотос".

Отмечается, что первый сезон сериала будет состоять из 13 эпизодов, длительность каждого из которых составит полчаса. Подробности нового проекта не разглашаются, но известно, что действие шоу будет происходить в 2032 году, а действующими лицами станут несколько известных по вселенной "Бегущего по лезвию" персонажей.

Работать над всеми сериями первого сезона будут режиссеры Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма. В данный момент они занимаются аниме-сериалом по "Призраку в доспехах".

Ранее Ридли Скотт, который выступил в роли режиссера фильма "Бегущий по лезвию" и продюсера сиквела картины, заявил о том, что готов выпустить еще одно продолжение фильма.

Оригинальный фильм был выпущен в 1982 году и стал одним из лучших научно-фантастических фильмов по версии кинокритиков. Картина снята по роману Филиппа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" и рассказывает историю Рика Декарда, охотящегося за практически не отличимыми от человека роботами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Режиссер, "Бегущий по лезвию 2049", аниме-сериал, Бегущий по лезвию – Черный лотос, Синдзи Арамаки, Кэндзи Камияма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайлдер - Фьюри: события боя
02 Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
03 Гвоздик - Стивенсон: события боя
04 Гвоздик - Стивенсон. Видео тяжелейшего нокаута
05 Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Названа дата парламентских выборов в Эстонии
Названа дата парламентских выборов в Эстонии
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Итоги 1 декабря: Умер Дж. Буш-старший, встреча Климкина и Чапутовича и протесты &quot;желтых жилетов&quot; в Европе
Главные новости за 1 декабря
Меган Маркл пропустила свадьбу лучшей подруги Приянки Чопры в Индии: причина
Меган Маркл пропустила свадьбу лучшей подруги Приянки Чопры в Индии: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь