По мотивам "Бегущего по лезвию 2049" снимут аниме-сериал

Новости культуры: Сериал будет состоять из 13 эпизодов.

Блок Adult Swim и компания Crunchyroll приняли решение запустить в производство аниме-сериал, снятый по мотивам фильма "Бегущий по лезвию 2049". Сериал получил название "Бегущий по лезвию – Черный лотос".

Отмечается, что первый сезон сериала будет состоять из 13 эпизодов, длительность каждого из которых составит полчаса. Подробности нового проекта не разглашаются, но известно, что действие шоу будет происходить в 2032 году, а действующими лицами станут несколько известных по вселенной "Бегущего по лезвию" персонажей.

Работать над всеми сериями первого сезона будут режиссеры Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма. В данный момент они занимаются аниме-сериалом по "Призраку в доспехах".

Ранее Ридли Скотт, который выступил в роли режиссера фильма "Бегущий по лезвию" и продюсера сиквела картины, заявил о том, что готов выпустить еще одно продолжение фильма.

Оригинальный фильм был выпущен в 1982 году и стал одним из лучших научно-фантастических фильмов по версии кинокритиков. Картина снята по роману Филиппа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" и рассказывает историю Рика Декарда, охотящегося за практически не отличимыми от человека роботами.