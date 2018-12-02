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15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году

15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году

15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
21:52 Сегодня Телеграф Фото: polygon.com

Новости культуры: Известные сериалы, которые закончатся в 2019 году.

Предлагаем вспомнить телешоу, которые в 2019 году выпустят последние сезоны и больше не будут снимать. Итак, в следующем году зрителям предстоит попрощаться с внушительным количеством популярных сериалов, предлагаем некоторые из них вспомнить.

"Чокнутая бывшая" / Crazy Ex-Girlfriend

Весной, 2 апреля 2018 канал CW продлил "Чокнутую бывшую" на четвертый и финальный сезон; в нем будет 18 эпизодов, а премьера состоится 12 октября 2018. Интересно, что звезда "Чокнутой бывшей" Рэйчел Блум печальную новость об окончании сериала объявила почти за полтора месяца до того, как CW подтвердил этот факт официально.

"Игра престолов" / Game of Thrones

Восьмой сезон "Игры престолов" еще не обзавелся официальной датой премьеры – а слухи о том, когда именно ждать появления в эфире HBO новых серий, варьируются от апреля 2019 до лета 2019. Нас ждут всего 6 эпизодов, зато наполненных таким экшном и масштабными сражениями, что "Битве бастардов" и не снилось!

"Любовники" / The Affair

В конце июля канал Showtime объявил о продлении "Любовников" на пятый и он же финальный сезон, премьера которого состоится в 2019 году – ориентировочно летом. Предположительно, финальный сезон "Любовников" будет насчитывать 10 эпизодов, однако Showtime не спешит подтверждать это официально.

"Теория большого взрыва" / The Big Bang Theory

Объявление о том, что 12 сезон "Теории большого взрыва" станет последним, для фанатов сериала оказалось настоящим шоком. По слухам, инициатором стал Джим Парсонс, который уже давно мечтает переключиться на другие проекты. А вот Кейли Куоко, тем временем, намекает, что не против сняться в отдельном спин-оффе о своей героине Пенни.

"Проще простого" / Easy

Комедийный сериал Netflix, в котором успели засветиться такие звезды, как Зази Битц, Дэйв Франко, Кирси Клемонс, получил продление на третий и последний сезон в августе этого года. Известно, что с финальными сериями "Проще простого" вернется на Netflix в 2019 году, правда, пока ни официальной даты премьеры, ни подтвержденного количества эпизодов нет. Что именно послужило причиной закрытия сериала, не совсем понятно: "Проще простого" пользовался успехом и у критиков, и у зрителей, заработав внушительные 97% на Rotten Tomatoes.

"Готэм" / Gotham

Год от года "Готэм", сериал производства Fox по комиксам DC, умудрялся сохранять высокую планку качества, но, к сожалению, дольше 5 сезонов в эфире не продержался: в мае стало известно, что 5 сезон станет для "Готэма" последним. Сюжет финального сезона сконцентрируется на превращении юного Брюса Уэйна в знакомого нам всем супергероя Бэтмена.

"Родина" / Homeland

Шпионский триллер с Клэр Дэйнс в главной роли попрощается со зрителями в 2019 году после 8 сезонов в эфире. Уже известно, что премьера финальных серий состоится в июне. "Мне грустно, что наше путешествие подходит к концу, но время настало", прокомментировал закрытие сериала шоураннер Алекс Ганза.

"Я – зомби" / iZombie

Еще одним сериалом CW в 2019 году станет меньше – сериал по комиксам Vertigo "Я – зомби" покинет эфир после пятого и последнего сезона. Премьеры новых серий стоит ждать в начале 2019.

"Девственница" / Jane the Virgin

Наряду с "Я – зомби" канал CW в 2019 году решил отказаться и от "Девственницы" с Джиной Родригес. Этот сериал также закончится в начале следующего года после пятого сезона, а Джина, тем временем, уже перебирается с малого экрана на большой, развивая карьеру киноактрисы.

"Мистер Робот" / Mr. Robot

Драма с Рами Малеком и Кристианом Слейтером попрощается со зрителями в 2019 году после четырех сезонов в эфире; уже известно, что финальный сезон будет состоять из 12 эпизодов. Производство новых серий начнется этой зимой в Нью-Йорке, так что финала поклонникам "Мистера Робота" придется дожидаться в общей сложности больше года.

"Лемони Сникет: 33 несчастья" / A Series of Unfortunate Events

Сериал по одноименному фильму, главную роль в котором играет звезда "Как я встретил вашу маму" Нил Патрик Харрис, пока насчитывает всего 2 сезона, а 3-й, который появится в каталоге Netflix в 2019, станет для драмеди последним.

"Сумеречные охотники" / Shadowhunters

Финальные 10 эпизодов 3 сезона, который станет для "Сумеречных охотников" последним, выйдут в эфир в 2019 году (точная дата премьеры пока неизвестна), а завершит все сюжетные линии двухчасовой фильм, который выйдет следом.

"Очевидное" / Transparent

В 2019 году со зрителями попрощается и драма "Очевидное", которая завершится на пятом сезоне; в финальных сериях поклонники сериала не увидят его главную звезду Джеффри Тэмбора, обвиненного в харрасменте и закономерно лишившегося после этого роли в "Очевидном".

"Несгибаемая Кимми Шмидт" / Unbreakable Kimmy Schmidt

В 2019 году Netflix откажется от еще одного своего оригинального сериала – комедийного проекта "Несгибаемая Кимми Шмидт" с Элли Кемпер в главной роли. Вторая половина четвертого и финального сезона появится в каталоге Netflix 25 января следующего года.

"Вице-президент" / Veep

Комедийный сериал HBO с Джулией Луис-Дрейфус продержался в эфире целых 7 лет, и на 7-м сезоне создатели "Вице-президента" попрощаются со зрителями. Премьера финала намечена на весну 2019, уже известно, что в последнем сезоне будет всего 7 серий.

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Все по теме:

Игра престолов, Трейлер, Сериалы, Готэм, Родина, Теория большого взрыва, Мистер Робот, Чокнутая бывшая, Я – зомби, Сумеречные охотники.
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