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Netflix сняла документальный фильм о бренде Chanel

Netflix сняла документальный фильм о бренде Chanel
22:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: 21 декабря стриминговый канал Netflix запускает серию документальных эпизодов, которые будут рассказывать о великих людях в истории моды, музыки, спорта и других сфер.

Компания Netflix сняла серию документальных фильмов, которые будут включены в ленты эпизодов под названием "7 Days Out". Каждая из нескольких частей будет посвящена отдельному человеку, который является значимым для своей сферы деятельности.

Режиссеры сняли документальные эпизоды о кардинально разных отраслях, в которые входят мода, спорт, музыка и исследования космоса. Каждая серия - это отдельный фильм, который познакомит с историей и покажет жизнь человека, живущего своим делом. Съемки проходили в обычном темпе, во время рабочего процесса главного персонажа.

Первый фильм из серии "7 Days Out" посвящен бренду Chanel и дизайнеру популярной марки Карлу Лагерфельду. Режиссер ленты, Эндрю Росси провел рядом с креативным директором модного дома семь дней. В то время Карл готовил Chanel к кутюрному показу Весна 2018. Креативный директор показал все, что делается за закрытыми дверями модного дома Chanel и за кулисами подиума.

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Все по теме:

Фильм, Бренд, Chanel, Дизайнер, Документальный фильм, Карл Лагерфельд, Netflix, 7 Days Out.
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