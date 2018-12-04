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Вторник, 04.12.2018

В Сети появился новый трейлер фильма "Капитан Марвел" (Видео)

Студия Marvel выложила в Сеть второй трейлер фильма "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли. События ленты происходят в 1990 годах и рассказывают о том, как после столкновения с враждующими инопланетными расами пилот ВВС Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми суперспособностями, чтобы противостоять могущественному противнику. Кроме Бри Ларсон, в фильме сыграют Бен Мендельсон (главный антагонист, предположительно – лидер расы скруллов), Джуд Лоу (доктор Уолтер Лоусон), и Сэмюел Л. Джексон (Ник Фьюри). Это будет первый фильм Marvel, сорежиссером которого будет женщина — Анна Боден, которая снимает этот фильм вместе с Райаном Флеком
Укринформ
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Фильм, Marvel, Трейлер, Капитан Марвел, Бри Ларсон.
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