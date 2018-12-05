Эмма Стоун получила роль в ремейке мультфильма "101 далматинец"

Новости культуры: 30-летняя американская актриса сыграет главную роль в новой киноленте по мотивам популярного мультфильма студии Disney.

Студия Walt Disney Pictures намерена снять очередной римейк анимационного фильма "101 далматинец". К слову, премьера первого мультфильма о щенках вышла в 1961 году.

После этого по мотивам анимационной картины был снят первый фильм, который кинокомпания Walt Disney представила в 1996 году. Авторы решили повторить историю через 22 года.

Главного персонажа Стервеллу Де Виль выпало сыграть милой и харизматичной Эмме Стоун. Нешуточная ответственность упала на ее плечи, ведь в предыдущей кинокартине злостную миллионершу сыграла Гленн Клоуз. Задача Эммы – рассказать старую-любимую историю под новым углом.