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Эмма Стоун получила роль в ремейке мультфильма "101 далматинец"

Эмма Стоун получила роль в ремейке мультфильма &quot;101 далматинец&quot;
18:08 Сегодня Телеграф

Новости культуры: 30-летняя американская актриса сыграет главную роль в новой киноленте по мотивам популярного мультфильма студии Disney.

Студия Walt Disney Pictures намерена снять очередной римейк анимационного фильма "101 далматинец". К слову, премьера первого мультфильма о щенках вышла в 1961 году.

После этого по мотивам анимационной картины был снят первый фильм, который кинокомпания Walt Disney представила в 1996 году. Авторы решили повторить историю через 22 года.

Главного персонажа Стервеллу Де Виль выпало сыграть милой и харизматичной Эмме Стоун. Нешуточная ответственность упала на ее плечи, ведь в предыдущей кинокартине злостную миллионершу сыграла Гленн Клоуз. Задача Эммы – рассказать старую-любимую историю под новым углом.

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Кино, Фильм, Мультфильм, Эмма Стоун, Ремейк, 101 далматинец.
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