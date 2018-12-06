Анна Тринчер озвучила героиню в мультфильме о "Человеке-пауке"

Новости культуры: 17-летняя актриса и певица подарила свой профессиональный голос главной героини с новой части фильмов о Человеке-пауке.

Суперфиналистка шоу "Голос страны" и главная героиня фильма "Школа" озвучила сообразительную и энергичную Пенни Паркер с культового фильма "Человек паук: Вокруг вселенной". Анна Тринчер призналась, что это не первый ее дубляж для голливудских мультфильмов, но каждый раз для нее это особенно трогательно.

Также девушка призналась, что ей было очень приятно озвучивать этого персонажа, потому что в Пенни Паркер она увидела себя.

"На первый взгляд Пенни Паркер нежная и хрупкая девочка, но когда начинает управлять своим трансформером, она как бы перевоплощается в смелого и упорного воина, без которого команду Человека-паука уже нельзя считать полноценной. Во время работы над ролью я поймала себя на мысли, что этим жаром, энергией и силой я похожа на нее", – трогательно поделилась Анна.