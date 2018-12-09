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Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук

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Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук
10:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook

Новости культуры: 8 декабря ушел из жизни талантливый киевский актер Тарас Мельничук.

Причиной смерти 27-летнего парня стало онкологическое заболевание, с которым он боролся последние три года. Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

8 декабря ушел из жизни актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук, который на протяжении длительного времени боролся со страшным диагнозом – острым миелоидным лейкозом (раком крови), – говорится в сообщении.

Артист активно работал в театре и на телевидении. В 2013 году стал актером Киевского академического театра юного зрителя на Липках, где играл в таких спектаклях как "Снежная королева", "Ревизор", "Ромео и Джульетта", "Сон" и других.

Отметим, ранее в сети был организован сбор средств на сложные операции и лечение Тараса Мельничука, которое проходило в Израиле и Беларуси.

Биография актера

Родился Тарас Мельничук 13 октября 1991 года. Еще с ранних лет парень делал все для того, чтобы соединить свою жизнь с искусством кинематографа. В 2011-м он окончил школу актерского мастерства "Film.ua", а уже в следующем году поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства, а затем и Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Целеустремленный Тарас Мельничук устроился работать на телевидение. Он снимался в рекламных роликах и клипах молодых артистов.

Смотрите клип Вероники Дорош с участием Тараса Мельничука:

С 2013 года актер играл ведущие роли в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. В частности, Тарас Мельничук мастерски перевоплотился в героев постановок "Мольериана", "Снежная королева", "Двенадцать месяцев", "Сон", "Ромео и Джульетта", "Прекрасные сабинянки", "Ревизор".

Талант молодого актера неоднократно отмечали не только зрители и коллеги, но и представители Кабинета Министров Украины. Тарас Мельничук получил медаль и грамоту за весомый вклад в обеспечение развития театрального искусства.

О тяжелом недуге актер узнал в 2015 году. Как рассказывал Тарас Мельничук в одном из интервью, во время спектакля у него поднялась температура. Таблетки помогали снять жар только на несколько часов. Сначала медики заподозрили, что парень имеет инфекционную болезнь. После недели лечения от простуды Тарас Мельничук прошел обследование и узнал о страшном диагнозе – рак крови.

У меня в семье никто не страдал подобными заболеваниями. Я был уверен, что абсолютно здоров. Не курил, не употреблял алкоголь, пытался правильно питаться. Занимался любимым делом, строил планы на будущее. И тут вдруг такое. Наши врачи не привыкли рассказывать пациенту подробности его диагноза. Но мне не три года, и я сам все прекрасно понял. Стало страшно не столько за себя, сколько за маму, – рассказывал Тарас Мельничук .

Актер не оставлял надежду выздороветь и недавно обратился за помощью к израильским медикам. Тараса Мельничука поддерживали его друзья и коллеги. В Киевском академическом театре юного зрителя на Липках устроили несколько благотворительных спектаклей, а собранные средства передали на лечение парня. Однако 8 декабря онкозаболевание все же унесло жизнь перспективного актера Тараса Мельничука.

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