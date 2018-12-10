В Сети появился трейлер мини-сериала "Убийства по алфавиту" (Видео)

В сети появился новый трейлер детективного мини-сериала "Убийства по алфавиту" с Джоном Малковичем и Рупертом Гринтом в главных ролях. Канал BBC приготовил новую напряженную адаптацию приключений известного детектива Эркюля Пуаро. В трех сериях мини-сериала он столкнется с серийным убийцей, известным как АБВ. И охота на него поставит под удар все, что важно для Пуаро: его авторитет, его честность и саму его личность. Кроме Малковича и Гринта в сериале играет Ширли Хендерсон. Премьера мини-сериала "Убийства по алфавиту" состоится 25 декабря.