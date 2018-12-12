Скачать
Среда, 12.12.2018
Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова
Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Динамо попало в топ-20 культовых клубов мира
Динамо попало в топ-20 культовых клубов мира
День святого Андрея Первозванного 2018: красивые поздравления в стихах и открытках
День святого Андрея Первозванного 2018: красивые поздравления в стихах и открытках

Фильм "Черная пантера" получила 12 номинаций на премию Critics Choice Awards 2019

Фильм &quot;Черная пантера&quot; получила 12 номинаций на премию Critics Choice Awards 2019
17:02 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости культуры: Кинокомикс "Черная пантера" стал для студии Marvel не только уникальным опытом, но и сверхуспешным проектом.

В этом году фильм заработал больше миллиарда долларов в прокате, стал самым обсуждаемым в Twitter и получил 12 номинаций на премию Critics Choice Awards 2019, что делает его еще на шаг ближе к самой авторитетной кинопремии "Оскар".

Супергеройский блокбастер Райана Куглера поборется за премии Critics Choice Awards в номинациях "лучший актерский ансамбль", "лучший адаптированный сценарий", "лучший боевик", "лучшие спецэффекты", "лучший фильм" и других.

Его соперниками стали не менее громкие и одобренные критиками ленты:

"Фаворитка" о женщинах у власти,

"Зеленая книга" о дружбе, побеждающей расизм,

"Человек на Луне" о легендарном Ниле Армстронге,

"Звезда родилась" о Леди Гаге без макияжа,

"Если Бил-стрит могла заговорить" о беременной темнокожей женщине, сражающейся с несправедливостью системы

Очень мощная конкуренция для "Черной пантеры", которая первой показала темнокожего супергероя в главных ролях.

В июне этого года картина уже взяла несколько статуэток премии MTV Movie & TV Awards в категории "лучший фильм", "лучший герой" и "лучший злодей". Церемония вручения наград Critics Choice Awards пройдет 13 января 2019 года. А еще через неделю Киноакадемия наконец-то объявит официальный список номинантов на премию "Оскар", на который "Черная пантера" также, скорее всего, будет претендовать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Премия, Кино, Фильм, Marvel, Номинации, Черная Пантера, Оскар 2019, Critics Choice Awards 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
03 Платные медуслуги и семейные врачи: какие изменения ждут украинцев в медицине с 2019 года
04 День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
05 Популярные запросы украинцев в Google за 2018 год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на 13 декабря: синоптики рассказали, какой будет погода на Андрея
Синоптики рассказали, какой будет погода 13 декабря
Суд по делу Гриба перенесли в связи с плохим самочувствием
Суд по делу Гриба перенесли в связи с плохим самочувствием
Украинцы смогут ездить по ID-картам в еще одну страну
Украинцы смогут ездить по ID-картам в еще одну страну
Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь