Фильм "Черная пантера" получила 12 номинаций на премию Critics Choice Awards 2019

Новости культуры: Кинокомикс "Черная пантера" стал для студии Marvel не только уникальным опытом, но и сверхуспешным проектом.

В этом году фильм заработал больше миллиарда долларов в прокате, стал самым обсуждаемым в Twitter и получил 12 номинаций на премию Critics Choice Awards 2019, что делает его еще на шаг ближе к самой авторитетной кинопремии "Оскар".

Супергеройский блокбастер Райана Куглера поборется за премии Critics Choice Awards в номинациях "лучший актерский ансамбль", "лучший адаптированный сценарий", "лучший боевик", "лучшие спецэффекты", "лучший фильм" и других.

Его соперниками стали не менее громкие и одобренные критиками ленты:

"Фаворитка" о женщинах у власти,

"Зеленая книга" о дружбе, побеждающей расизм,

"Человек на Луне" о легендарном Ниле Армстронге,

"Звезда родилась" о Леди Гаге без макияжа,

"Если Бил-стрит могла заговорить" о беременной темнокожей женщине, сражающейся с несправедливостью системы

Очень мощная конкуренция для "Черной пантеры", которая первой показала темнокожего супергероя в главных ролях.

В июне этого года картина уже взяла несколько статуэток премии MTV Movie & TV Awards в категории "лучший фильм", "лучший герой" и "лучший злодей". Церемония вручения наград Critics Choice Awards пройдет 13 января 2019 года. А еще через неделю Киноакадемия наконец-то объявит официальный список номинантов на премию "Оскар", на который "Черная пантера" также, скорее всего, будет претендовать.