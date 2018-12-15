В Сети появился забавный ролик третьей части "Как приручить дракона" (Видео)

Киноманы с нетерпением ждут премьеры мультфильма "Как приручить дракона 3: Скрытый мир". В сети появился забавный проморолик третьей части фильма о драконах. Своим юмором он понравился многим пользователям сети. На кадрах видео актер Кит Харингтон, который в третьей части снова озвучит персонажа по имени Эрет, якобы во время прослушивания внезапно сталкивается с драконом Беззубиком (Черная ярость) и начинает изображать Джона Сноу из "Игры престолов", которому по сюжету надо будет приручить одного из драконов Дейенерис. Черная ярость якобы толкает Джона Сноу, кусает его, чихает на него, а гримировать бегут не Сноу, а Беззубика. Что касается мультфильма, то в триквеле викинг Иккинг (Джей Барушель) живет в родной деревне на острове Берк. Теперь он – лидер викингов, которые сосуществуют вместе с драконами в мире и дружбе. Но тут Беззубик встречает нового друга – дракона по имени Светлая ярость. Это означает, что он – не последний из своего вида. Так что Иккингу и Беззубику придется покинуть деревню и отправиться на поиски неизвестной земли, где обитают другие драконы. Релиз третьей части "Как приручить дракона" запланирован на 1 февраля.