"Реинкарнация" возглавила рейтинг самых лучших фильмов ужасов 2018 года

Новости культуры: Этот год для любителей хорроров выдался насыщенным на неожиданные и ожидаемые премьеры.

Издание Screen Rant составило список лучших фильмов ужасов, среди которых оказались кассовые рекордсмены и любимчики критиков.

Первое место заняла "Реинкарнация" Ари Аристера. Картина объединила в себе большинство самых пугающих элементов хорроров: страшные семейные тайны, насекомые, одержимость, сожжение заживо и многое другое. Фильм не смог окупиться в прокате, но оставил критиков в восторге.

На второй строчке расположился режиссерский дебют Джона Красински "Тихое место". Ограниченное число актеров, живописные локации и монстры с другой планеты покорили зрителей и принесли фильму сборы, в 20 раз превышающие бюджет. Картина хороша именно тем, что сюжет держит в напряжении до последних минут и не дает обращать внимание на логические ошибки и нестыковки.

Тройку лидеров замыкает "Суспирия" режиссера Луки Гуаданьино. Ремейк фильма 1977 года не пришелся зрителям по вкусу, а вот критики отметили его положительными отзывами. Дакота Джонсон два года занималась балетом ради этого фильма, но ее старания оказались тщетны, и картина провалилась в прокате.

В первую десятку также вошли:

"Истории призраков" с Мартином Фриманом.

"Выжившая" от Корали Фаржеа.

"Мэнди" с Николасом Кейджем.

"Аннигиляция" с Натали Портман.

"Оверлорд" про зомби-нацистов.

"Маленький незнакомец" с Доналом Глисоном.

"Хэллоуин" с Джейми Ли Кертис.