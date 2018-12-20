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Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 58 серию онлайн (Видео)

Сериал &quot;Киев днем и ночью&quot; 5 сезон: смотреть 58 серию онлайн (Видео)
09:02 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости культуры: 19 декабря вышла 58 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

В 58 серии 5 сезона Киев днем и ночью брат Альбины Русик пришел в комнату Насти ночью. Паша отказывается жить с Валей. Все жители квартиры на Днепровской взялись помогать Альбина и Владимировича с шашлычной. Паша узнал, что Валя обманула его с травмой. Альбина пытается помочь Русик понравиться Насти.

В "Киев днем и ночью" произошла полная перезагрузка! В новых сериях появились новые герои. Один из них - Максим "физрук" Сосновский, уже известный зрителям по "Топ-модель по-украински". Кстати, если в прошлом сезоне на украинском перешел закадровый голос сериалиты Костя Войтенко, то в новом "родном языке" заговорят все герои сериалити.В объективе пятого сезона - истории трех подруг, цель которых - покорить Киев. Любовь, дружба, предательства и разочарования - сериалиты покажет реальную жизнь и реальные проблемы молодежи. Киев днем и ночью 5 сезон 58 серия смотрите онлайн.

Жизнь в квартире на Днепровской набережной стала еще веселее после того, как там поселился Русик – двоюродный брат Альбины. А ведь Саша предупреждал, что от горячо любимого родственничка будут неприятности.

Оказалось, что шум подняла Настя. Обеспокоенные обитатели пентхауса тут же примчались в комнату девушки и обнаружили, что она активно отбивается от Русика подушкой. Напомним, что брат Альбины с первого взгляда влюбился в милую Настеньку и уже пытался подбивать к ней клинья. Неужели Руслан переступил границу дозволенного? И какой такой "блуд" мучает его с детства?

Часть 1

 

У Альбины свои методы выяснять правду. Она быстренько допросила своего братца с пристрастием и выяснила, в чем его проблема. Сердобольная Альбина все еще пытается устроить личную жизнь брата. Она хочет, чтобы Русик понравился Насте. Но теперь ему будет очень трудно сменить гнев Насти на милость.

Часть 2

Брат – это не единственная проблема в жизни Альбины и Саши. Они всерьез занялись своим новым шашлычным бизнесом. При активном участии всех остальных жителей квартиры на Днепровской набережной.

А ребята все еще разбираются с последствиями случая с Алексом. После того, как они едва не убили босса Юли и Вали, жизнь резко поменялась. Неудивительно, что они очень сильно напряглись, когда в квартиру пожаловала полиция… Смотрите в сериале Киев днем и ночью 5 сезон 58 серия, что искали правоохранители в пентхаусе. Неужели тайное наконец-то стало явным?

Роковой случай мешает и личной жизни Паши. Валя очень хочет, чтобы он переехал жить к ней. Но как переехать к девушке, если ты едва не угробил ее бывшего – в прямом смысле этого слова? Паше очень нравится ухаживать за Валей. А она снова и снова поднимает вопрос совместного проживания.

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